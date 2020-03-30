В Совете Федерации поддержали введение льгот для пенсионеров на налог со вкладов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников заявил Москве 24 о необходимости введения льготного режима для пенсионеров на уплату налога на проценты по вкладам. По его мнению, любые социальные послабления в период пандемии коронавируса являются большим плюсом.

Иконников отметил, что пока Совет Федерации не рассматривал предложение Госдумы ввести льготный режим налогообложения с вкладов на сумму более 1 миллиона рублей для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Но, по мнению спикера, это инициатива является актуальной, особенно сейчас в связи с эпидемией COVID-19.





Василий Иконников член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Любые социальные послабления для населения в сегодняшней ситуации – это большой плюс и для власти и для населения. Вообще для стабилизации ситуации.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты от банковских вкладов.

О планах ввести налог на проценты с вкладов в миллион рублей в своем телеобращении сообщил Владимир Путин. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше миллиона рублей планируется ввести только с 2021 года.

Пенсионный фонд России досрочно выплатил пенсии и пособия за апрель. Денежные операции провели в соответствии с указом президента России Владимира Путина об объявлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.

С 26 марта в Москве начал действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. Он продлится до 14 апреля. В связи с этим все пожилые москвичи получат единовременную финансовую помощь в размере 4 тысяч рублей.

Порядка 40% пациентов в возрасте не старше 40 лет в Москве с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Специалисты поясняли, что болезнь протекает в тяжелой форме как у пожилых людей, так и у граждан моложе 60 лет.

Количество заболевших в Москве составляет 1 014 человек, из них 46% зараженных в возрасте 35–64 лет. Количество инфицированных в возрасте от 18 до 34 лет составляет 33,5%. Около 15% – это люди старше 65 лет.