ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки граждан и экономики

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Центробанк утвердил дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте ЦБ.

ЦБ рекомендует банкам реструктурировать валютные кредиты заемщикам, которые пострадали от коронавируса.

Также Центробанк рекомендовал бюро кредитных историй не учитывать реструктуризации долгов граждан при подсчете их кредитного рейтинга. В сообщении говорится, что ЦБ готовит соответствующие предложения по внесению изменений в закон "О кредитных историях". Уточняется, что речь идет о периоде с 1 марта по 30 сентября текущего года.

Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам объявил о возможности пролонгации долга в случае падения ежемесячного дохода более чем на 30%. Он подчеркнул, что платежеспособность граждан по кредитам находится в зоне риска в связи с коронавирусом. В связи с этим Путин распорядился установить "каникулы" как по ипотечным, так и по потребительским кредитам.

Ранее российские банки сообщили об увеличении числа заявлений касательно закрытия вкладов и выдачи наличных денег со счетов. Авторы письма связывают это с информацией о новом налоге с процентных доходов по вкладам на сумму от миллиона рублей. Изначально порядок и сроки нововведения россиянам не объяснили, поэтому многие не поняли его, считают в банках. Там полагают, что это может стать причиной "набегов на банки".