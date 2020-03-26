В Кремле опровергли временный характер введения налогов на вклады

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не называл введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства временным. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент РФ в среду, 25 марта, объявил, что из-за пандемии коронавируса вводится 15-процентный налог на выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Кроме того, 13-процентным налогом будут облагаться доходы по вкладам и ценным бумагам, при этом общий объем активов должен превышать 1 миллион рублей.

"Президентом они не были названы как временные, эти меры", – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля уточнил, что налог на выводимые за границу деньги точно сохранится и после эпидемии коронавируса. В отношении налогов на вклады пресс-секретарь заявил, что "президент сроки не обозначил".

Также 25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока неизвестно, получат ли работающие дистанционно граждане двойную оплату за выходной день.

В России число инфицированных составляет 840 человек. В ряде регионов, в том числе и в Москве, временно закрылись образовательные учреждения. С 28 марта студентов отправят на каникулы. В столице также запрещены массовые мероприятия.

