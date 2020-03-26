Песков пообещал уточнить вопрос с двойной оплатой за работу в выходную неделю

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить, получат ли люди, продолжающие работать в выходную неделю в удаленном режиме, двойную оплату, как это предусмотрено Трудовым кодексом.
Представитель Кремля пообещал выяснить это. "Эти детали будут еще дорабатываться. Уточню в обязательном порядке", – цитирует его ТАСС.
25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране. Песков добавил, что нерабочая неделя не скажется на графике выходных.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому студентов российских вузов оправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Это касается учебных заведений, находящихся в ведении Минобрнауки.
Сергей Собянин подчеркнул, что в Москве введут дополнительные меры, чтобы снизить число людей в общественных местах. Он напомнил, что жителям рекомендуется оставаться дома всю следующую неделю.
С 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли, продуктовые магазины и аптеки же будут открыты без ограничений. Временно закрываются крупные парки, горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека. Глава города призвал россиян из других регионов временно воздержаться от поездок в Москву и не подвергать себя риску.
В России коронавирусом COVID-19 заразились 840 человек. По данным ВОЗ, в мире заболело более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.
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