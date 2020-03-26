Собянин объяснил необходимость нерабочей недели

Фото: скриншот видео youtube.com/TV Center

Неделю с 30 марта по 3 апреля решили сделать нерабочей в России, чтобы сгладить первую волну заболеваемости коронавирусом и снизить скорость распространения инфекции, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Когда идет резкий пик нарастания инфекционных заболеваний, соответственно, и резко растет количество людей, которые себя очень плохо чувствуют, которые тяжело переносят эту болезнь. И естественно, чем больше в маленький промежуток времени таких людей, тем сложнее справляться с этим медицинской системе. Поэтому, конечно, нужно сделать все, чтобы скорость распространения снижалась. Для этого, собственно, эти каникулы и придуманы", – объяснил глава города.

Мэр подчеркнул, что Москва введет дополнительные меры в недельные каникулы, чтобы снизить число людей в общественных местах. Он напомнил, что жителям рекомендуется оставаться дома всю следующую неделю.

Обозначат меры власти города уже в ближайшие дни. К примеру, планируется закрыть заведения общепита и крупные торгово-развлекательные центры.

По мнению Собянина, работать не должны рестораны, кафе и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей, за исключением залов, где торгуют продовольствием или товарами первой необходимости.

Также планируется ограничить доступ на территорию популярных парков. Особо охраняемые территории или природные парки закрывать не будут.

Жителей других регионов мэр призвал отказаться от поездок в столицу в свободные от работы дни. Он обратил их внимание на то, что в этот период времени в Москве делать будет нечего – все увеселительные точки закроют.

Транспорт, продуктовые магазины и аптеки, поликлиники и банки будут работать. Также продолжат работу сотрудники правоохранительных органов и чиновники, которые должны находиться на своих местах. Все городские службы будут переведены в режим повышенной готовности.

В России ввели ряд ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Владимир Путин объявил дни с 30 марта по 3 апреля выходными, чтобы большинство россиян могли оставаться дома и меньше контактировать с другими людьми. Во время вынужденных каникул тем, кто работает, продолжат начислять заработную плату.

В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми, а также с людьми с хроническими заболеваниями. Он призвал их соблюдать домашний режим.

Медучреждения переведены на усиленный режим работы. На территории города запрещено проведение любых спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий. Прекращена работа кинотеатров, фитнес-клубов, ледовых катков, боулингов и бильярдных, аттракционов и аквапарков, а также дискотек, клубов и других развлекательных объектов.

Школьники до 14 апреля переведены на домашнее обучение. Также прекращены занятия в колледжах и университетах. На время карантина для школьников, студентов вузов и колледжей, а также жителей старше 65 лет отменяется бесплатный проезд в транспорте.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В Москве выявлено 410 случаев коронавируса, всего в России – 658. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.

