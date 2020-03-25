Собянин поддержал идею об ужесточении наказания за нарушение карантинного режима

21:14
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала ТВЦ отметил, что поддерживает меры по ужесточению наказания за нарушение карантина.
Он прокомментировал внесение в Госдуму РФ инициативы, которая вводит штрафы и тюремный срок за нарушение карантинного режима. В частности, если человек нарушил режим самоизоляции и подверг других граждан заражению, то ему может грозить до трех лет лишения свободы.
Срок увеличивается до пяти лет в случае, если инфицирование, которое последовало за нарушением, привело к смерти человека.
"Это необходимо по мере нарастания угрозы. Но меры должны действовать в определенных рамках в определенной ситуации", – прокомментировал Собянин.
Также он отметил, что в случае вступления в силу этого законопроекта необходимо дать региональным властям полномочия по корректированию суммы взысканий.
Также в прямом эфире телеканала ТВЦ Собянин рассказал, что режим дистанционного обучения, введенный в образовательных учреждения, не повлияет на доходы преподавателей. Кроме того, он сообщил, что в Москве могут закрыть парки, рестораны и кафе.
Собянин напомнил, что введение нерабочего режима продиктовано стремлением предотвратить распространение коронавируса по стране.
Также сегодня, 25 марта, мэр Москвы постановил оказать антикризисную поддержку столичному бизнесу. Документ включил в себя пакет мер по оказанию помощи городским предпринимателям.
За все время медицинских наблюдений в Москве обнаружили 410 случаев заражения коронавирусом. Всего по стране выявили 658 эпизодов инфицирования.
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