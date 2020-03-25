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Москва 24

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Общество

17:40

Москвичей призвали есть меньше сладкого из-за ограничений в работе стоматологов

общество медицина

Фото: depositphotos/oneblink

Жителям Москвы посоветовали сократить употребление сладкого и мучных изделий из-за ограниченной доступности стоматологической помощи в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В период ограниченной доступности стоматологической помощи следует четко соблюдать правила гигиенического ухода за полостью рта. Старайтесь не увлекаться сладостями и мучными продуктами, имейте в запасе новую зубную щетку и ершики, коробочку флоссов и пару тюбиков вашей любимой зубной пасты", – рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Ирина Макеева.

По словам эксперта, следует воздержаться от разгрызания орехов, льда и иных твердых предметов. В то же время, острые и воспалительные процессы в Москве все же продолжат лечить.

Ирина Макеева ранее заявила, что зубы необходимо ежедневно чистить не реже двух раз в сутки, причем вечерняя чистка является самой главной. Данные действия помогут сохранить здоровье зубов.

Ранее в столице ввели временное ограничение на работу стоматологических кабинетов из-за распространения коронавируса COVID-19.

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