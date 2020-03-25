Собянин распорядился временно закрыть все культурно-досуговые учреждения

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве временно закрывают ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

Также временно приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек и других развлекательных и досуговых заведений. В барах, кафе и ресторанах запрещается курение кальянов.

Кроме того, временно не будут проводить любые культурные, развлекательные, физкультурно-спортивные, зрелищные, просветительские, выставочные, рекламные и другие досуговые мероприятия.

Уточняется, что в ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений. При этом в торговых центрах будут работать магазины, банки, а также службы быта.

В стоматологические кабинеты можно будет обратиться только за экстренной помощью при острой боли и других неотложных состояниях.

В центрах "Мои документы" будут принимать только по предварительной записи. Там можно будет получить только те услуги, которые недоступны в электронном виде.

В общественном транспорте временно перестает действовать бесплатный проезд для студентов колледжей и вузов, а также для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. Таким образом, за сутки число новых случаев заражения выросло на 163. Случаи заражения зафиксировали в 55 регионах. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тысяч человек.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.

Тем временем столичные власти утвердили алгоритм лечения пациентов, у которых подтвержден положительный результат теста на коронавирус, в домашних условиях.

Согласно документу, пациент остается дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него фиксируется свободное дыхание. Также департамент здравоохранения Москвы рекомендовал пить больше жидкости, использовать жаропонижающие и парацетамол.

В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

