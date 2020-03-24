В Москве утвердили алгоритм лечения COVID-19 на дому

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Алгоритм лечения пациентов, у которых подтвержден положительный результат теста на коронавирус, утвердили в домашних условиях.

Как говорится в приказе на сайте Департамента здравоохранения Москвы, это возможно при легком течении заболевания.

Согласно документу, пациент остается дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него фиксируется свободное дыхание.

В случае лечения на дому человеку назначают специальные препараты, патогенетическое лечение и симптоматическую терапию.

Почти два миллиона москвичей уйдут на карантин с четверга

Ранее депутаты Госдумы рекомендовали пенсионерам временно переехать на дачи, чтобы защититься от распространения коронавируса COVID-19. По мнению депутата Вячеслава Никонова, граждане могут рассредоточиться и тем самым снизить вероятность инфицирования между собой.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

Пожилым москвичам выделят матпомощь из-за эпидемии. Глава города добавил, что соцработники помогут им с доставкой продуктов и лекарств.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.