Депутаты Госдумы посоветовали пенсионерам укрыться от COVID-19 на дачах

В Госдуме считают, что дачи помогут россиянам спастись от коронавируса

Депутаты Госдумы порекомендовали пенсионерам временно переехать на дачи, чтобы защититься от распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По мнению депутата Вячеслава Никонова, граждане могут рассредоточиться и тем самым снизить вероятность инфицирования между собой.

"Россия занимает первое место в мире по количеству дач и огородов. А я думаю, это именно то, что позволит нашему населению рассредоточиться, самообеспечиться, самоизолироваться и в конечном счете преодолеть вирусные опасности", – заявил политик.

Пенсионеры отнеслись к идее воодушевленно. Наличие собственных запасов и низкая скученность населения выступают явными преимуществами переезда на дачи.

"Купил самое необходимое: макароны, квас, кошкам еду, ну и по мелочи продукты. Чувствую здесь безопасность из-за того, что народу поменьше", – заявил военный пенсионер Валерий из Москвы.

Вирусологи поддержали идею переезда горожан в садовые товарищества, но в то же время призвали учитывать, насколько быстро к ним сможет приехать скорая.

"Нужно учесть такой фактор, что необходимо оценить и взвесить все стороны, чтобы можно было в этой местности обратиться за медицинской помощью на случай возникновения первых симптомов, чтобы все было квалифицированно, на должном уровне", – предостерегла врач-вирусолог Елена Матвеева.

Эксперты в области недвижимости отмечают возросший спрос на аренду дачных участков и загородных домов. В частности, генеральный директор агентства по недвижимости Константин Барсуков заявил о том, что к лету можно ожидать значительного подорожания аренды.

Сколько стоит аренда подмосковной дачи

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

Отмечается, что пожилым москвичам выделят матпомощь из-за эпидемии. Глава города добавил, что соцработники помогут им с доставкой продуктов и лекарств.

