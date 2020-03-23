Названы российские регионы с наибольшим числом врачей-инфекционистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Больше всего врачей-инфекционистов, по информации министерства здравоохранения РФ, трудилось в Санкт-Петербурге (353). Статистика по данному направлению медиков подготовлена по состоянию на конец 2018 года, передает RT.

Согласно рейтингу регионов, второе место у Москвы, где работало 350 врачей-инфекционистов. Далее идут Краснодарский край (229), Московская (219) и Свердловская области (177).

Оказалось, что меньше всего врачей-инфекционистов в тот период было в Ненецком автономном округе. В то время работали только два специалиста такого профиля. Чуть лучше ситуация в Еврейской автономной области и Чукотке, где четыре и шесть инфекционистов соответственно.

Как показали данные Минздрава, всего в 2018 году в России работало свыше 6 тысяч врачей-инфекционистов.

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