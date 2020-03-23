Всероссийская диспансеризация временно приостанавливается из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские власти приостановили Всероссийскую диспансеризацию взрослого населения из-за угрозы распространения коронавируса. Такое постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведение в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ", – говорится в документе.

Ранее в столичных больницах временно приостановили допуск посетителей. Узнать о состоянии пациента посетители могут у лечащего или дежурного врача в определенные часы.

Также в городских поликлиниках отменили плановую диспансеризацию населения. Данные меры предприняты в соответствии с постановлением главного санитарного врача по городу Москве.

В России, по последним данным, 367 заболевших. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.

