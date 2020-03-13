Стоматолог назвала самое важное время для чистки зубов

Фото: depositphotos/plugataryov

Зубы нужно чистить не реже двух раз в сутки, причем вечерняя чистка гораздо важнее, чем утренняя, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.

"Во-первых, днем мы постоянно употребляем пищу, которая обладает способностью механического воздействия на поверхность зубов, она очищает их. Во-вторых, во время разговора, приема пищи, питья воды наши слюнные железы активно работают и выделяют в полости рта вещества, защищающие от кариеса и воспаления пародонта", – приводит слова Макеевой Агентство "Москва".

По ее словам, во сне слюнные железы почти не выделяют слюну, которая является защитным фактором, а из-за этого повышается риск возникновения кариеса.

Также стоматолог добавила, что для чистки зубов рекомендуется пользоваться двумя типами щеток – обычной и монопучковой. Вторая, по ее словам, подходит для чистки труднодоступных мест.

Макеева подчеркнула, что нужно выбирать максимально мягкую щетку, а менять ее лучшее раз в два-три месяца.

Ранее специалисты дали ряд рекомендаций по выбору принадлежностей для ухода за полостью рта. Отмечалось, что внимание нужно обращать на жесткость щетины. При частом употреблении продуктов, которые способствуют потемнению эмали (кофе, крепкий чай, красное вино), рекомендуется выбрать щетку с ультражесткой щетиной, а при склонности к кровоточивости десен – с мягкой или супермягкой.

Согласно некоторым исследованиям, щетки с ровным срезом щетины хуже убирают налет. А вот размер головки зубной щетки и ее подвижность являются вопросом предпочтения.

