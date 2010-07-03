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04:12

Медик рассказал, как правильно выбирать и использовать жвачку

общество медицина

04:12

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Фото: YAY\TASS

Сегодня, 23 сентября, отмечается День рождения жевательной резинки. В связи с этим врач дал рекомендации, как ее правильно использовать. Об этом в своем материале пишет РИА Новости после беседы с профессором кафедры хирургической стоматологии Института стоматологии Первого МГМУ имени Сеченова Игорем Бондаренко.

"Жевательную резинку следует использовать после каждого приема пищи в течение 10-15 минут. В целом, при грамотном использовании, это полезно", – сообщил Бондаренко.

Профессор уточняет, что жевательная резинка оказывает помощь в очищении полости рта, вызывая обильное слюноотделение. При этом дополнительно происходит и механическая чистка, когда крупные частички пищи приклеиваются к жвачке.

Бондаренко особо отметил, что жевательной резинкой нельзя полностью заменить зубную щетку.

"Чтобы добиться адекватной гигиены, конечно, нужна и зубная щетка, и межзубные нити, и возможно, ирригатор", – подчеркнул специалист.

Среди основных плюсов жевательной резинки были названы: развитие жевательных мышц, увеличение кровотока в пародонте и дополнительное ощущение свежести после еды.

Уточняется, что выбирать нужно ту жвачку, которая содержит наименьшее количество сахара и красителей. При этом жевательную резинку категорически нельзя употреблять тем, у кого имеются патологии пародонта, а также нарушения функции жевательной мускулатуры.

Врач дополнительно рассказал, как можно увеличить пользу от жвачки.

"Сейчас идут обсуждения о том, чтобы в жевательные резинки вводить лекарственные добавки – лизаты нормальных представителей микрофлоры, это будет способствовать восстановлению нормальной микрофлоры", – поделился Бондаренко.

Ранее врач-онколог оценил российские дженерики. Специалист не увидел большой разницы между зарубежными лекарствами и их отечественными копиями.

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общество медицина

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