Москвичам расскажут о реабилитации после инсульта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Врачи научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского расскажут москвичам о реабилитации после инсульта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

В рамках мероприятия неврологи НИИ расскажут, на что нужно обратить внимание после перенесенного инсульта у пациента, зачем нужны шкалы оценки различных состояний пациента, а также какая информация находится в выписном эпикризе.

Директор научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что в отделении неврологии для пациентов созданы все условия для дальнейшей реабилитации, в том числе на базе больницы разработан мультидисциплинарный комплекс, который направлен на восстановление утраченных функций у человека.

Встреча с ведущими неврологами НИИ имени Склифосовского пройдет 24 сентября в 16:30. Вход бесплатный.

В феврале при НИИ скорой помощи имени Склифосовского открылась бесплатная школа для пациентов с нарушенной функцией глотания после инсульта. "Школа дисфагии" начала работу на базе отделения неврологии.

