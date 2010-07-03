Врачи рассказали о вреде туши для ресниц

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Врачи рассказали о вреде использования туши для ресниц, передают "Дни.ру".

Дерматолог из лондонской клиники пластической хирургии Алексис Гранит утверждает, что необходимо всегда смывать с глаз макияж перед сном. По ее словам, оставленная на ночь косметика может вызвать раздражения, воспаления и инфекции. Она добавила, что это все может привести к выпаданию ресниц.

Окулист и представительница британской ассоциации окулистов Чери Смит-Джейнс отметила, что ежедневное использование туши может привести в повреждению слезной пленки и заражению роговицы. Она посоветовала не наносить макияж во время движения на машине или в поезде.

В июне прошло года сообщалось, что австралийка накрасилась тушью 20-летней давности и почти ослепла. Офтальмолог не сразу смог определить точную причину заболевания, однако после того, как женщина стала терять зрение, у нее обнаружили инфекцию.

