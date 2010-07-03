Боярский раскрыл секрет красоты российских женщин

15:42
15:42
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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Накануне Международного дня красоты эксперты провели опрос, по итогам которого в пятерку городов с самыми красивыми женщинами вошли Москва, Санкт-Петербург, а также Новосибирск, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Однако народный артист России Михаил Боярский заявил ИА "НСН", что красота женщины не зависит от места жительства.
По мнению актера, "первые красавицы живут там, где ценят их красоту". "Важно, кто ценит красоту, а не где живут красавицы. У каждого своя красота", – подчеркнул Боярский.
Артист также оспорил лидерство Москвы в вопросе женской красоты. "Не обратить внимание на петербургских женщин просто невозможно", – подчеркнул собеседник агентства.
"У нас женщины очень любят команду "Зенит", так что мы всегда будем впереди Москвы в этом плане. И "Зенит" играет так хорошо, потому что у него такие красивые поклонницы", – подытожил Боярский.
Ранее психолог Инна Паустовская объяснила, почему лишь 13% россиянок считают себя красивыми. По ее словам, российские девушки недовольны своей внешностью из-за стереотипных установок, которые передаются из поколения в поколение. Как полагает специалист, на девушек давит страх, что мужчины не будут обращать внимание на ум и душу. Не менее влиятелен стереотип о том, что красивые девушки не отличаются интеллектом, добавила психолог.
Эксперты также составили рейтинг стран с самыми красивыми женщинами на основе результатов международных конкурсов красоты. Первое место в рейтинге заняла Венесуэла. Вторую строчку в списке заняли Филиппины, а замкнула тройку лидеров Мексика. В топ-10 стран с самыми красивыми женщинами также вошли ЮАР, Вьетнам, Таиланд, Пуэрто-Рико, Индонезия, Колумбия и США.
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