Журнал People назвал самую красивую женщину планеты

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Журнал People назвал актрису и продюсера Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты. Ее фотография появилась на обложке ежегодного спецвыпуска The Beautifull Issues 2019, сообщается на сайте издания.

"Я никогда не была одной из тех красоток, я просто обошла стороной неуверенность в себе, хоть и не считала себя привлекательной", – заявила в интервью People 47-летняя Гарнер. "Это не было частью моей жизни", – добавила актриса.



Дженнифер Гарнер известна зрителям по сериалу "Шпионка", фильмам "Далласский клуб покупателей" и "Странная жизнь Тимоти Грина".

С 1990 года журнал People составляет ежегодный рейтинг 50 самых красивых людей мира. Первой, кому удалось подняться на его вершину, стала актриса Мишель Пфайффер. А в прошлом году People наградил титулом самой красивой женщины певицу Пинк.