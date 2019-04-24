Журнал People назвал самую красивую женщину планеты

Журнал People назвал актрису и продюсера Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты. Ее фотография появилась на обложке ежегодного спецвыпуска The Beautifull Issues 2019, сообщается на сайте издания.
"Я никогда не была одной из тех красоток, я просто обошла стороной неуверенность в себе, хоть и не считала себя привлекательной", – заявила в интервью People 47-летняя Гарнер. "Это не было частью моей жизни", – добавила актриса.
Дженнифер Гарнер известна зрителям по сериалу "Шпионка", фильмам "Далласский клуб покупателей" и "Странная жизнь Тимоти Грина".
С 1990 года журнал People составляет ежегодный рейтинг 50 самых красивых людей мира. Первой, кому удалось подняться на его вершину, стала актриса Мишель Пфайффер. А в прошлом году People наградил титулом самой красивой женщины певицу Пинк.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.