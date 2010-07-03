Психолог объяснила, почему лишь 13% россиянок считают себя красивыми

14:30
14:30
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Неудовлетворенность российских девушек своей внешностью объясняется стереотипными установками, которые передаются из поколения в поколение.
"Часто девочкам говорят, что внешность не главное, важнее ум. Что нужно не о красоте думать, а об учебе и так далее. Мало кого называли принцессами, красавицами, поскольку родителей заботили вопросы выживания", – цитирует Агентство "Москва" психолога-сексолога Инну Паустовскую.
По словам специалиста, на девушек давит страх, что мужчины не будут обращать внимание на ум и душу. Имеет влияние также стереотип о том, что красивые девушки не отличаются интеллектом.
"Чаще всего они (установки. – Прим. ред.) меняются при работе с психологом. Даже при пластических операциях женщины все равно остаются не до конца довольны своей внешностью. Так как мысли и установки пластический хирург, к сожалению, не меняет", – резюмировала Паустовская.
Ранее газета "Известия" сообщила об одном из исследований, согласно которому лишь 13 процентов женщин считают себя красивыми.
Между тем пользователи сайта знакомств Beautiful People составляли перечень самых некрасивых наций планеты. Лидерами антирейтинга стали жители Великобритании. Некрасивыми признали россиян, поляков, а также индийцев и филиппинцев. Самыми привлекательными назвали шведов и норвежцев.
Также эксперты составили рейтинг стран с самыми красивыми женщинами на основе результатов международных конкурсов красоты. Первое место в рейтинге заняла Венесуэла. Вторую строчку в списке заняли Филиппины, а замкнула тройку лидеров Мексика. В топ-10 стран с самыми красивыми женщинами также вошли ЮАР, Вьетнам, Таиланд, Пуэрто-Рико, Индонезия, Колумбия и США.
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