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15:24

Составлен рейтинг стран с самыми красивыми женщинами

общество

15:24

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Фото: facebook.com

Эксперты составили рейтинг стран с самыми красивыми женщинами на основе результатов международных конкурсов красоты. Список был опубликован на портале Missosology.

Первое место в рейтинге заняла Венесуэла, благодаря "Мисс Интернешнл" Марием Веласко. Вторую строчку в списке заняли Филиппины, а замкнула тройку лидеров Мексика, представительница которой Ванесса Понсе де Леон получила титул "Мисс Мира". В ТОП-10 стран с самыми красивыми женщинами также вошли ЮАР, Вьетнам, Таиланд, Пуэрто-Рико, Индонезия, Колумбия и США.

Весной 2018 года американский журнал People составил ежегодный список самых красивых женщин мира. В этом году его возглавила певица Пинк. По словам самой артистки, красота многогранна, своим главным достоинством она считает не внешность, а чувство юмора. Исполнительница появилась на обложке издания вместе со своими детьми – сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу.

общество

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