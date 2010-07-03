Россияне попали в список самых некрасивых наций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне оказались в списке самых некрасивых людей планеты. Перечень составляли пользователи сайта знакомств Beautiful People, сообщает ИА "НСН".

Лидерами антирейтинга стали жители Великобритании. Некрасивыми признали поляков, а также индийцев и филиппинцев. Самыми привлекательными назвали шведов и норвежцев.

Сайт знакомств считает себя площадкой для красивых людей. Отказать в регистрации на нем могут из-за жидких волос, большого носа, худобы или полноты. Заявки новичков отбирают уже зарегистрированные пользователи. С 2002 года в регистрации отказали 8,5 миллиона человек.

В январе эксперты составили рейтинг стран с самыми красивыми женщинами по итогам международных конкурсов красоты.

Первое место завоевала Венесуэла благодаря "Мисс Интернешнл" Марием Веласко. Вторую строчку заняли Филиппины, а замкнула тройку лидеров Мексика, представительница которой Ванесса Понсе де Леон получила титул "Мисс Мира". В топ-10 включили ЮАР, Вьетнам, Таиланд, Пуэрто-Рико, Индонезию, Колумбию и США.

