Руки-базуки и ноги-ракеты. Психологи назвали причины радикального изменения внешности

Психологи назвали причины радикального изменения внешности
Неумеренная тяга к радикальному изменению своего тела – следствие психологических отклонений. По мнению психологов, это происходит из-за дефицита внимания и навязчивого желания стать популярным.
"Речь идет на самом деле о поведении человека у которого есть отклонения в нормальном поведении, то есть это психопатизированная личность, для которой очень важно быть в центре внимания", – рассказал телеканалу Москва 24 врач-психиатр, доцент кафедры психотерапии московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.
Он также отметил, что исправить это состояние методами психотерапии или медикаментозно практически невозможно, так как такое восприятие себя и окружающего мира воспитывается с детства.
Между тем, последние события показали, что пластическая хирургия не только потворствует различным маниям, но и может быть опасна для жизни. Столичным клиникам красоты пришлось отказаться от популярного средства анестезии из-за смерти нескольких пациентов после пластических операций.
Ранее сообщалось, что Кирилл Терешин известный в Сети под прозвищем "Руки-базуки" увеличил свои икры. Об этом молодой человек сообщил на личной странице в Instagram. В подписи к фото своей неестественно раздутой ноги он сообщил, что планирует приблизить объемы мышц ног к бицепсам.
Терешин прославился тем, что делал сам себе инъекции синтола, чтобы создать эффект накачанных бицепсов.
По данным социологов, большинство россиян недовольны своей внешностью. Лишь единицы не хотят ничего в себе менять. Для всех остальных существуют салоны красоты и пластическая хирургия, причем перед сезоном отпусков эксперименты с внешностью становятся все более популярными.
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