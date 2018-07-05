Руки-базуки и ноги-ракеты. Психологи назвали причины радикального изменения внешности

Психологи назвали причины радикального изменения внешности

Неумеренная тяга к радикальному изменению своего тела – следствие психологических отклонений. По мнению психологов, это происходит из-за дефицита внимания и навязчивого желания стать популярным.

"Речь идет на самом деле о поведении человека у которого есть отклонения в нормальном поведении, то есть это психопатизированная личность, для которой очень важно быть в центре внимания", – рассказал телеканалу Москва 24 врач-психиатр, доцент кафедры психотерапии московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

Он также отметил, что исправить это состояние методами психотерапии или медикаментозно практически невозможно, так как такое восприятие себя и окружающего мира воспитывается с детства.

Между тем, последние события показали, что пластическая хирургия не только потворствует различным маниям, но и может быть опасна для жизни. Столичным клиникам красоты пришлось отказаться от популярного средства анестезии из-за смерти нескольких пациентов после пластических операций.

Ранее сообщалось, что Кирилл Терешин известный в Сети под прозвищем "Руки-базуки" увеличил свои икры. Об этом молодой человек сообщил на личной странице в Instagram. В подписи к фото своей неестественно раздутой ноги он сообщил, что планирует приблизить объемы мышц ног к бицепсам.

Терешин прославился тем, что делал сам себе инъекции синтола, чтобы создать эффект накачанных бицепсов.

По данным социологов, большинство россиян недовольны своей внешностью. Лишь единицы не хотят ничего в себе менять. Для всех остальных существуют салоны красоты и пластическая хирургия, причем перед сезоном отпусков эксперименты с внешностью становятся все более популярными.