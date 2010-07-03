Ученые выяснили, что склонность к изменам можно определить по лицу

Ученые из Университета Западной Австралии провели исследование и оценили, каких мужчин могут воспринимать как потенциальных изменников. Результаты исследования опубликовала британская газета Daily Mail.
В материале перечисляется, по каким косвенным признакам внешности можно определить потенциального изменника. В социологическом исследовании принял участие 751 человек. Людям показывали фотографии мужских лиц, и они предсказывали, мог бы тот или иной человек с фотографий обмануть партнера в отношениях и изменить ему.
По итогам исследования эксперты пришли к выводу, что к изменам более склонны мужчины с "брутальной" внешностью – массивной нижней челюстью, выступающими надбровными дугами и тонкими губами. Женщины указывали на мужчин именно с этими признаками.
"Внешняя мужественность сигнализирует окружающим о том, что такой мужчина якобы должен быть склонен к полигамии", – говорят социологи.
При этом отмечается, что степень привлекательности конкретного мужчины здесь роли не сыграла. В целом, социологи утверждают, что не стоит полагаться на свои первые впечатления о человеке и наделять его какими-то качествами характера, поскольку здесь есть риск ошибиться.
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