Я не банкомат: иностранцы в Москве – о свиданиях с русскими девушками

"Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. На вид ему было сорок с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом, иностранец", – Михаил Булгаков, один из самых "московских" писателей, начал так один из самых "московских" романов. Сейчас гостя из другой страны в Москве не всегда мгновенно выделишь из толпы, он не покажется чем-то из ряда вон выходящим. Зато "они" обязательно узнают русских среди других. Особенно если речь идет о русских девушках. Экспаты столицы рассказали Москве 24, что им нравится и не нравится в русских девушках и почему гости на первом свидании не спешат доставать кошелек.

Русские девушки очень красивы

Итальянец Алессандро с русской женой

Стереотип, который не хочется разрушать, поэтому мы и не будем. Потому что итальянцы, марокканцы, американцы и испанцы – все как один отмечают удивительные внешние данные россиянок. Московские экспаты также восторгаются не тем, что "дала природа", а ухоженностью и умением одеваться, стилем, макияжем и любовью к каблукам россиянок. "Мне нравится, что они любят одеваться, – говорит Peter из Великобритании. – Я не эксперт в моде и, возможно, старомоден, не понимаю нарядов, не могу сказать, что ваши женщины одеваются модно, но они всегда выглядят как настоящие женщины. Русские женщины очень красивы".

Португалец José с ним согласен и отмечает, что "здесь так много красивых и умных женщин. Они заботятся о себе и очень дорожат своей внешностью". А эквадорец Jonathan немного шокирован этим фактом: "Это немного странно, когда русские девушки одеваются или наносят слишком много макияжа, чтобы просто пойти в университет или продуктовый магазин. Зачем это нужно?" Возможно, ответ на этот вопрос знает русская супруга итальянца Alessandro.

"Я люблю ее. Сначала я влюбился в ее глаза, в то, как она на меня смотрит. Как она говорит. Иногда с ней трудно, потому что она сильная, как это говорят, она женщина "с яйцами", да и в целом мы очень разные, у нас масса культурных различий, но я люблю ее". Главным камнем преткновения между ним и его русской женой Alessandro считает деньги. Итальянец, как и многие другие европейские мужчины, до сих пор не может принять тот факт, что "за русских женщин нужно везде платить".

...и меркантильны

Меркантильность русских девушек, по мнению иностранцев, выражается в том, что москвички не спешат платить за себя на свиданиях. И уж тем более если отношения вот-вот доведут до ЗАГСа.

"Когда я впервые пригласил ее на свидание, и потом, в начале отношений, нам было особенно тяжело договориться: у нас разные понятия об отношениях между мужчиной и женщиной, главным образом речь идет о деньгах. Я пригласил ее на ужин и в конце почувствовал и понял, что она ждет, что я заплачу. Что это обязательство для мужчины. Мне не понравилось это, ведь она работает и может заплатить за себя сама!" Alessandro попытался переубедить девушку, но безуспешно: русские женщины привыкли, что мужчина платит за все.





Alessandro владелец пиццерии, итальянец в Москве "Ты мужчина, поэтому ты должен платить", – слышу я по сей день. Я могу заплатить, но если сам этого захочу. Мне не нравится, что к нам относятся как к банкомату".

Итальянец и сейчас дискутирует на тему денег с супругой, говорит, часто обсуждают со знакомыми иностранцами, кто же должен платить за русскую девушку – и полемике по этому вопросу, кажется, не будет конца. "О да, она красивая, интеллигентная, я обожаю, как она заботится обо мне. Я знаю, как же мне с ней повезло, это просто счастье, но я не люблю, когда меня обязывают". Однако платят за квартиру супруги пополам.

Jussef из Марокко встречался со своей московской возлюбленной почти год. Молодой человек сделал предложение своей избраннице, но свадьба так и не состоялась: Jussef разорвал помолвку через полтора месяца. "Любовь убило то, что девушка говорила мне, что я должен постоянно делать что-то для нее: дарить букет цветов каждую неделю, возить путешествовать, приходить к ее маме всегда не с пустыми руками. Они хотят, чтобы я платил вообще за все, говорят, что мужчина ответственный за оплату всего на свете. Мне интересно, почему русские девушки используют мужчин как банк?"

Jussef утверждает, что в других странах "все в мире знают, что русские девушки хотят получать от мужчины много, а давать мало в плане денег". Он уверен, что такие требования они выдвигают только к иностранцам и зачем-то обманывают их, говоря о такой "традиции": "Многие русские, которым по 20–25 лет, работают и платят поровну с мужчинами. Но от иностранца они хотят больше".





Jussef диджей из Марокко в Москве Когда мы начали планировать свадьбу, она сказала, что за праздник должен платить я, потому что так всегда в России. И если я буду платить, то она почувствует, что я настоящий мужчина, что могу быть ей мужем. Но это не традиция – это эгоизм".

Марокканец полюбил Москву и все еще надеется встретить тут свою любовь. "Плохой опыт не означает, что я сдамся. Русские девушки разные, и мне нравится многое в них: красота, характер, они могут что-то сделать для тебя. Моя бывшая невеста даже перестала пить алкоголь, хотя говорила, что для русских пить – это нормально. Я хочу, чтобы моя будущая русская девушка была образована, терпима к разным культурам и нациям, уважала наши традиции. Я знаю, что достичь гармонии трудно, когда у людей разные культуры и религии, но со своей стороны скажу, что буду готов иногда платить за нее".

"Вкусно поела – плати!"

Jonathan из Эквадора

О том, кто должен платить по счетам при встречах с русскими девушками, среди экспатов кипят дискуссии постоянно. Одни считают, что если в России так принято, то стоит принять правила игры. "Когда я встречаюсь с русской женщиной, я знаю, что мне нужно платить за все. Меня это устраивает", – говорит Nicolas, переместившийся в Россию из Техаса. С ним согласен и Jonathan из Эквадора, который провел в Москве всю студенческую жизнь и даже снимал блог о жизни в России. Есть у него и видео о русских девушках. "Первое, что меня поразило, это то, что они всегда правы, – рассказал он Москве 24. – Нельзя даже подумать, что может быть иначе. Ну и второе: да, за них везде надо платить. Мне почти всегда приходится платить за русскую, это не проблема, но для меня девушка выглядит привлекательнее, если предлагает заплатить за себя сама".

Другие более категоричны и уверены: девушки обязаны платить за себя, если не хотят порочить свою репутацию. Michael советует россиянкам брать на свидание достаточную сумму денег, чтобы оплатить поход в кафе, кино или куда-либо еще. Более того, настаивать на том, чтобы располовинить счет: "Человек поймет, что имеет дело с независимой девушкой, которой нравится именно свой собеседник, а не его денежные средства".





Michael экспат "У русских девушек за границей сильная двойная репутация красоты и меркантильности. Лучше с этим бороться с самых первых встреч. Это такой флаг "я не содержанка в поиске спонсора". Мне кажется, среди русских таких женщин больше, чем среди других".

"Мы все равны. И если мы хотим равенства, то за него нужно платить. Деньги – это власть, но сейчас деньги – это больше не привилегия мужчин. Если девушка ждет или требует, чтобы парень за нее заплатил, это означает проституцию. Мужчина как бы покупает ее время, сейчас или потом".

Русские девушки не всегда готовы к такому повороту событий. Cristian со спутницей зашли в кафе. Мужчина хотел только чай, дама была голодна. "Сначала она попросила суп с хлебом, потом салат с креветками, десерты, – рассказывает на относительно понятном русском экспат. – Мы нормально общались, все было хорошо, но когда нам принесли счет, я увидел 1 600 рублей". Молодой человек положил свои 250 рублей, но, когда девушка это увидела, она "начала делать скандал и кричать, записывать видео, где сказала, что я не мужик!" Посетители пригрозили вызвать полицию из-за шума, поэтому, "к сожалению, пришлось оплатить все, а она ушла на улицу, как сумасшедшая".

"Хорошо поела – плати!" – так написал египетский гость москвичке Наталье после свидания. Девушка не снимала скандальных видео и даже предлагала заплатить за себя на свидании, потому что понимала – второго не будет. Молодой человек отказался, однако потом прислал СМС с вопросом, почему она не пишет, раз "хорошо покушала" (лексика героя сохранена. – Прим. Москвы 24). "Он сначала спросил, как дела. Якобы соскучился. Тут же – как я поела на встрече и почему не пишу ему, раз мне было вкусно. В общем, я тут спросила номер его карты, и он быстро мне ее написал. Счет был на 790 рублей".

Не ценят себя и преувеличивают

На Земле еще остались "старомодные мужчины", которые вообще не представляют, как можно не заплатить за даму. И при этом – почему русские женщины не умеют себя ценить. Peter рад заплатить за женщину, но его расстраивает, что россиянки склонны преувеличивать: "Мне не нравится, что ваши женщины с готовностью принимают участь быть гражданами второго сорта для мужчин. Для них не существует равенства. Они недоверчивы, при этом сами могут избегать правды и легко преувеличивать".

Португалец José сожалеет, что русские красавицы вынуждены получать эмоциональную поддержку и заботу от "ненадежных и неинтересных российских мужчин, избалованных обилием умниц и красавиц. В моей стране такие красивые женщины были бы крайне разборчивы. Ваши забывчивые мужчины привели к тому, что женщины игнорируют внешность мужчины, не обращают внимание ни на что, лишь бы кормил семью".

Романтичные и страстные

Marco удивляется, что для русских женщин "так важны такие мелочи, как подать пальто, придержать дверь открытой, а особенно открыть дверь машины для нее, взять под руку, когда спускаетесь по лестнице и она на каблуках, ждать ее на свидании. Для западного человека это не совсем привычно, но это очень мило. Русские так любят любое проявление внимания и цветы, как никто, так их ждут и так радуются, когда получают. И это делает их привлекательными".

Vibhanshu из Индии отметил сексуальность россиянок: "У меня было две женщины старше 30 лет. Первая была разведена и очень либеральна в своих сексуальных желаниях. Вторая никогда не выходила замуж, потому что делала карьеру. Они подарили мне много отличных воспоминаний, а еще подарков. Им нравилось мне что-то дарить".

Консервативные и заботливые

Николас из Техаса

"Мне нравится, как русские девушки заботятся и поддерживают человека, который им нравится. Парня или мужа поддерживают просто во всем. Причем не только эмоционально, но и физически. О да, русские женщины очень сексуальны в постели, и мне это нравится. А им, кажется, правда нравится заниматься домом, заниматься семьей и ухаживать за мужем, – радуется выходец из Техаса Nicolas. – Американка ищет "Мистера совершенства", потому что наша культура основана на фильмах Диснея, где прекрасный принц собирается заботиться о ней и жить в замке, полном сказок. Я предпочту русскую женщину американке – это 100 процентов, потому что мне нравятся женщины, которые поддерживают меня, выглядят женственно и благодарны мне за то, что я есть. Американка ждет, что человек будет служить ей, а вот русские менее привередливы: если у человека есть недостаток, они работают над этим. В США, если находят недостаток в своем мужчине, просто переходят к следующему".





Nicolas бухгалтер, экспат из США В Америке женщина – диктатор, она решает, что происходит дома и в отношениях, им нравится побеждать в каждом споре и иметь последнее слово. Русские женщины более понимающие и спокойные. Все женщины сложны, но, без сомнения, русская женщина менее сложна, чем американка.

Еще американец недоумевает, почему русские женщины очень хотят замуж и стремятся до 30 лет обзавестись штампом, мужем и хотя бы одним ребенком. Nicolas подозревает, что эти законы диктует общество, которое давит на женщину. Nicolas уже больше трех лет встречается с русской женщиной, которая его понимает, однако предыдущие русские пассии изрядно истерзали его неадекватными требованиями.

"Они жаждут денег, их глаза сияют, как только они встречают иностранца, и они думают, что нашли очаровательного принца, который собирается взять их в Париж или Лос-Анджелес, – говорит он. – А еще одна на втором свидании попросила купить ей пару брендовых кроссовок за десять тысяч рублей. Эй, милая, мы ведь только познакомились, ты о чем?"

