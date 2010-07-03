Женщина расплатилась за услуги салона красоты булыжниками

Фото: соцсети

В Трусовском районе Астрахани в одном из салонов красоты клиентка решила расплатиться за услуги камнями. О происшествии сообщило сетевое издание "Волга" со ссылкой на очевидцев.

"Этот человек записался сегодня на ногти, ресницы и окрашивание, этого человека обслужили, и этот человек сказал, что пойдет снимет деньги и отдаст, оставив под залог свою сумку. Ее все не было и не было. Мы открыли сумку и обнаружили в ней камни. Нас просто кинули", – заявили сотрудницы салона.

Они добавили, что злоумышленница не опасалась последствий своего поступка, поскольку разрешила сфотографировать себя для портфолио.

Сотрудницы подчеркнули, что собираются написать заявление в полицию. Фотографии клиентки они опубликовали в соцсетях, таким образом предупредив своих коллег.

Ранее сообщалось, что телефонный мошенник похитил у жителя Москвы два миллиона рублей. Бухгалтер 1966 года рождения обратился в полицию 20 августа. Он рассказал, что находился на рабочем месте в 4-м Добрынинском переулке, когда ему на мобильный телефон позвонил неизвестный.

