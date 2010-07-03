Лжесотрудник банка похитил у московского бухгалтера 2 млн рублей

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Телефонный мошенник похитил у жителя столицы два миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Бухгалтер 1966 года рождения обратился в полицию днем 20 августа. По словам мужчины, он находился на рабочем месте в 4-м Добрынинском переулке, когда ему на мобильный телефон позвонил неизвестный.

Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и заявил об угрозе несанкционированного списания денежных средств. Таким образом, он выведал реквизиты банковской карты бухгалтера, а затем с нее списали два миллиона.

Полиция проводит проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов. Аферисты имитируют звонок от службы безопасности и в беседе с клиентом стараются узнать SMS-код подтверждения. Также жертве предлагается продиктовать код "системе распознавания голоса".

В зоне риска оказались клиенты, которые привыкли к автоматизации в телефонном обслуживании. По словам экспертов, в качестве психологических уловок мошенники могут использовать как звуки автоответчика, так и поддельный фоновый шум колл-центра.

Ранее стали известны еще несколько новых мошеннических схем. Псевдосотрудники банка звонят клиентам и сообщают о попытке незаконного перевода денег. Они предлагают скачать специальную программу якобы для безопасности финансов, а на самом деле – чтобы получить доступ к мобильному устройству. Большая проблема заключается в том, что злоумышленники пользуются IP-телефонией, так что у человека при входящем звонке высвечивается номер действующего банка.

Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.

