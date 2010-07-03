Банки предложили новый вид борьбы с мошенниками

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Ассоциации банков России (АБР) предложили внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать карты при зачислении на них подозрительных средств.
Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова, "до подтверждения легитимности транзакции" карта получателя может быть заблокирована на два дня, при наличии заявления в полицию – до 30 дней.
Сейчас подозрительная транзакция может быть приостановлена исключительно в момент списания средств со счета.
Ранее москвичей предупредили о новом способе телефонного мошенничества. Теперь аферисты представляются сотрудниками банка и говорят, что зафиксировали подозрительные транзакции в другом регионе. Затем сообщают, что заблокировано движение денег. После просят перечислить список устройств, имеющих доступ к личному кабинету в банке, и предлагают установить специальное приложение для удаленного управления. Если человек согласится, то доказать попытку взлома системы будет сложно, как и найти преступников.
Пользователи Сети также жаловались в Роскомнадзор и МВД на новый вид мошенничества. Он связан с "беспроигрышными лотереями" и оплачиваемыми опросами. Граждан просили заплатить комиссию "за перевод документов" и сообщить данные своей банковской карты.
Кроме того, сообщалось о нескольких случаях мошенничества у банкоматов. У клиентов во время операций в терминалах стали похищать деньги. Мошенники подходят к устройствам и выбирают какую-либо операцию, не вставляя при этом карту. Транзакция остается незавершенной. Следующий в очереди клиент банка видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Как только человек выполнит данные указания, предыдущая операция завершается и у человека списываются деньги.
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