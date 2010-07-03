В Москве задержали лжемедиков, обманувших пенсионеров на млрд рублей

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Полицейские задержали группу мошенников, которые оказывали в российских регионах платные медицинские услуги. Об этом сообщает "Аргументы и факты" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Отмечается, что мошенники под видом медиков звонили гражданам и убеждали их пройти медицинское обследование, после чего они ставили пациентам неверные диагнозы, которые требовали дорогостоящего лечения.

"Для оплаты фиктивных медицинских услуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тысяч рублей", – пояснила Волк.

По предварительной информации, жертвами мошенников стали более 11 тысяч граждан России, из них половина – это пожилые люди. Общий ущерб составил около миллиарда рублей.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Всего было задержано 25 человек.