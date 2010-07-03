Авиакомпания "Россия" рассказала о фактах мошенничества в Сети

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Мошенники зарабатывают на ресурсах, внешне напоминающих официальный сайт авиакомпании "Россия". Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Аферисты предлагают пассажирам пройти платную онлайн-регистрацию, а также забронировать и оплатить дополнительные услуги на борту. В итоге со счетов купивших билеты граждан снимают деньги, а обещанные услуги им не оказывают.

Представители "России" заверили, что подобные ресурсы никак не связаны с авиакомпанией. Пассажирам посоветовали проходить регистрацию и покупать услуги только на официальном сайте.

