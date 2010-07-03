Платную регистрацию на рейсы "Победы" за границей признали законной

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Щербинский суд столицы признал законность платной регистрации на рейсы авиакомпании "Победа" в зарубежных аэропортах.

С иском в суд обращалась Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).

Платная регистрация в зарубежных аэропортах была введена в конце октября прошлого года. На такой шаг, объявила авиакомпания, она была вынуждена пойти, чтобы не повышать тарифы из-за резкого роста цен на авиатопливо. За регистрацию в зарубежном аэропорту пассажиру придется заплатить 25 евро, но онлайн-регистрация на сайте осталась бесплатной. В руководстве лоукостера подчеркивают, что их новые правила – это мотивация клиентов к самостоятельной регистрации для сокращения расходов авиакомпании.

В прокуратуре посчитали, что нововведения "Победы" ущемляют права пассажиров и не соответствуют общим правилам воздушных перевозок. Суд принял сторону перевозчика. "В удовлетворении исковых требований отказать", – цитирует Агентств "Москва" судью Елену Старикову.

В дальнейшем "Победа" намерена обратиться в Минтранс с предложением ввести плату для пассажиров за регистрацию и в российских аэропортах – по одной тысяче рублей на человека. Сейчас Федеральные авиационные правила обязывают перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту – авиакомпания не может сама ввести платную регистрацию.

Ранее сообщалось, что цены на авиабилеты в России продолжают расти. Специалисты убеждены, что падение цен на топливо, которое сами авиакомпании считают наиболее затратной частью, не поможет избежать дальнейшего подорожания билетов.

В этих условиях безбагажными тарифами стали пользоваться более трети российских авиапассажиров. По словам экспертов, торговое предложение выгодно всем – авиакомпании повышают загрузку рейсов, а пассажиры могут сэкономить до трети стоимости перелета, если готовы взять с собой только ручную кладь.