Эксперты объяснили рост стоимости авиабилетов

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Цены на авиабилеты в России продолжают расти, несмотря на снижение стоимости керосина. О причинах такого явления эксперты рассказали "Известиям".

Ряд специалистов убеждены, что падение цен на топливо, которое сами авиакомпании считают наиболее затратной частью, не поможет избежать дальнейшего подорожания билетов. Эту точку зрения поддерживает замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

"Если сопоставлять изменения цен на топливо с аналогичным периодом прошлого года, то они уже нашли отражение в динамике цен на авиабилеты и в размерах топливных надбавок в прошлом году и в первом квартале 2019-го", – отметил он.

При этом представители авиакомпании S7 подчеркнули, что на фоне растущих убытков они не смогут сдерживать стоимость перевозки без господдержки. Они добавили, что продолжают расти другие издержки перевозчиков, включая расходы на аэропортовое обслуживание.

В свою очередь, руководитель консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак заявил, что авиакомпании уже давно работают за гранью рентабельности. Поэтому нужно компенсировать их убытки.

В марте ФАС опровергла данные о высоком росте цен на авиабилеты в первые месяцы 2019 года. Отмечалось, что рост цен не превышает 5%.