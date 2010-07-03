"Россия" приостановила полеты на Бали и Шри-Ланку

Авиакомпания "Россия" на месяц приостановила полеты на Бали и Шри-Ланку. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе перевозчика.
Как пояснили представители "России", рейсы в Денпасар (Бали) решили планово приостановить, так как траектория маршрутов изменилась после закрытия неба над Пакистаном. Кроме того, спрос на полеты по данному направлению снижается, отметили в пресс-службе.
Также сообщается о "временной приостановке полетов в Коломбо (Шри-Ланка) сроком на месяц". Такое решение руководство авиакомпании приняло по рекомендации МИД РФ и Ростуризма.
По словам клиентов "России", авиакомпания предложила им лишь одну опцию – возврат стоимости билетов. Пассажирам, которые вылетели на Шри-Ланку в конце апреля и должны вернуться в середине мая, перевозчик готов вернуть деньги за отмененный перелет.
Ранее МИД РФ и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от посещения Шри-Ланки с туристическими целями. При этом запрет на полеты в страну не вводился.
21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Шесть из них прогремели в храмах и отелях, седьмой – в зоопарке, восьмой – в пригороде Коломбо. По последним данным, при взрывах пострадали более 500 человек. Погибли 359, в числе которых – 42 иностранца.
В атаках участвовали девять террористов-смертников, все они оказались местными жителями. Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.