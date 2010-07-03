"Россия" приостановила полеты на Бали и Шри-Ланку

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Авиакомпания "Россия" на месяц приостановила полеты на Бали и Шри-Ланку. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе перевозчика.

Как пояснили представители "России", рейсы в Денпасар (Бали) решили планово приостановить, так как траектория маршрутов изменилась после закрытия неба над Пакистаном. Кроме того, спрос на полеты по данному направлению снижается, отметили в пресс-службе.

Также сообщается о "временной приостановке полетов в Коломбо (Шри-Ланка) сроком на месяц". Такое решение руководство авиакомпании приняло по рекомендации МИД РФ и Ростуризма.

По словам клиентов "России", авиакомпания предложила им лишь одну опцию – возврат стоимости билетов. Пассажирам, которые вылетели на Шри-Ланку в конце апреля и должны вернуться в середине мая, перевозчик готов вернуть деньги за отмененный перелет.

Ранее МИД РФ и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от посещения Шри-Ланки с туристическими целями. При этом запрет на полеты в страну не вводился.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Шесть из них прогремели в храмах и отелях, седьмой – в зоопарке, восьмой – в пригороде Коломбо. По последним данным, при взрывах пострадали более 500 человек. Погибли 359, в числе которых – 42 иностранца.

В атаках участвовали девять террористов-смертников, все они оказались местными жителями. Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".