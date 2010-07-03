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15:35

Компания "Россия" отменит рейсы на Бали и Шри-Ланку

туризм транспорт

15:35

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Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

Авиакомпания "Россия" после майских праздников и до июля отменяет регулярные рейсы из Москвы на Шри-Ланку и на Бали. Об этом сообщает АТОР.

По словам туристов, авиакомпания предложила только одну опцию – возврат денег. Некоторые пассажиры уже улетели на Шри-Ланку в конце апреля и должны вернуться в середине мая. Им готовы вернуть деньги за перелет, который не состоится.

Ранее в МИД и Ростуризме посоветовали гражданам РФ воздержаться от полетов на Шри-Ланку с туристическими целями. При этом запрет на авиарейсы в страну не вводился.

21 апреля серия взрывов произошла на Шри-Ланке. Шесть из них прогремели в храмах и отелях, седьмой – в зоопарке, восьмой – в ЖК в пригороде Коломбо. Пострадали более 500 человек. Погибли 359.

В атаках участвовали 9 террористов-смертников. Это были местные жители. Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

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