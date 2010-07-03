В Рязанской области задержали автомошенников

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В Рязанской области сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в крупном мошенничестве с поставкой запчастей для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Как уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк, оперативники пресекли деятельность организованной группы, участники которой предлагали через интернет комплектующие для автомобилей из Европы по низким ценам.

По словам Волк, когда покупатели вносили 50-процентную предоплату, аферисты заявляли, что выбранный товар поставить нельзя. Затем они пытались заставить клиентов приобрести за дополнительную плату более дорогие комплектующие. Если покупатели требовали вернуть деньги, связь с ними прекращалась, пояснила представитель МВД.

По информации ведомства, от действий мошенников пострадали более двух тысяч человек. Ущерб от аферы превысил 500 миллионов рублей, добавила Волк. По ее словам, злоумышленники обналичивали деньги через фиктивные финансовые операции, а затем выводили их за рубеж.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полиция задержала троих подозреваемых. Двое из них были арестованы, еще один находится под домашним арестом.