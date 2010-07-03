СМИ сообщили о новой схеме мошенничества в Сети

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Пользователи пожаловались в Роскомнадзор и МВД на новый вид мошенничества. Он связан с "беспроигрышными лотереями" и оплачиваемыми опросами, пишет газета "Коммерсант".

По информации издания, в Сети предлагали поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с оплатой. После этого интернет-пользователей просили заплатить комиссию "за перевод документов" и сообщить данные своей банковской карты, пояснил собеседник газеты. По его словам, в эту мошенническую схему вовлечены сотни миллионов рублей.

В Роскомнадзоре подтвердили поступление жалоб. При этом представитель ведомства подчеркнул, что установить факты мошенничества можно только в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а Роскомнадзор этим не занимается.

Ранее сообщалось, что покупатели товаров в соцсетях столкнулись с мошенничеством. Некоторым покупателям пришли совсем не те вещи, которые они увидели на снимках и заказали. При этом по условиям многих интернет-магазинов деньги вернуть нельзя – можно только поменять вещь на другую.