Покупатели товаров в соцсетях столкнулись с мошенничеством

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Интернет-магазины в Instagram и "ВКонтакте" становятся все популярнее. Однако и там есть риск нарваться на мошенников, даже если у аккаунтов тысячи подписчиков, есть отзывы и фотографии с товарами.

Некоторым покупателям может прийти не то, что они увидели на снимках. Как сообщает сайт "Аргументы и факты", так произошло у одной из покупательниц. Ткань заказанного платья на весну оказалась другой, на месте лейбла изготовителя она увидела нашивку "эксклюзив", маркировки с составом ткани тоже не оказалось.

Продавец на звонки не ответил, в сообщении заявил, что деньги вернуть нельзя – можно только поменять вещь на другую. Менеджер магазина тоже не помог. И это не единичный подобный случай.

У Ольги Косец собственное производство одежды, и она считает, что подобные магазины наносят серьезный вред легальным производителям.

"Мы, как швейное производство, не можем спрятать своих сотрудников куда-то, скрыть оборудование, чтобы нас не нашла налоговая инспекция и Ростехнадзор. Ведь есть определенные критерии оценки у контрольно-надзорных органов по технике безопасности и по труду. Над нами 37 контрольно-надзорных органов! Включая налоговую инспекцию, которая может провести внеплановую проверку по жалобе потребителя в Роспотребнадзор, поскольку мы являемся легальными предпринимателями. А эти люди в Instagram, "ВКонтакте" не платят налогов. Они даже не зарегистрированы в качестве ИП!", – объяснила Косец.

То, что проблема действительно серьезная, считают и правоведы. Доцент кафедры административного и финансового права Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Чумакова объяснила, что нужно писать в налоговую инспекцию по месту нахождения покупателя. Необходимо указать, что товар был приобретен в Instagram, дать ссылку на профиль продавца. Обязательно следует указать способ оплаты. Налоговая должна будет проверить, зарегистрирован ли продавец в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Еще можно написать запрос в Роспотребнадзор или подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Если есть несколько пострадавших, шансы могут увеличиться. Защитой прав потребителей также занимается и прокуратура. Проще всего написать в группу и пригрозить, что будете жаловаться, и тогда отдать деньги могут добровольно. Можно оставить жалобу в Instagram, после нескольких жалоб аккаунт недобросовестного продавца заблокируют.