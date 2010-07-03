Покупатели товаров в соцсетях столкнулись с мошенничеством

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко
Интернет-магазины в Instagram и "ВКонтакте" становятся все популярнее. Однако и там есть риск нарваться на мошенников, даже если у аккаунтов тысячи подписчиков, есть отзывы и фотографии с товарами.
Некоторым покупателям может прийти не то, что они увидели на снимках. Как сообщает сайт "Аргументы и факты", так произошло у одной из покупательниц. Ткань заказанного платья на весну оказалась другой, на месте лейбла изготовителя она увидела нашивку "эксклюзив", маркировки с составом ткани тоже не оказалось.
Продавец на звонки не ответил, в сообщении заявил, что деньги вернуть нельзя – можно только поменять вещь на другую. Менеджер магазина тоже не помог. И это не единичный подобный случай.
У Ольги Косец собственное производство одежды, и она считает, что подобные магазины наносят серьезный вред легальным производителям.
"Мы, как швейное производство, не можем спрятать своих сотрудников куда-то, скрыть оборудование, чтобы нас не нашла налоговая инспекция и Ростехнадзор. Ведь есть определенные критерии оценки у контрольно-надзорных органов по технике безопасности и по труду. Над нами 37 контрольно-надзорных органов! Включая налоговую инспекцию, которая может провести внеплановую проверку по жалобе потребителя в Роспотребнадзор, поскольку мы являемся легальными предпринимателями. А эти люди в Instagram, "ВКонтакте" не платят налогов. Они даже не зарегистрированы в качестве ИП!", – объяснила Косец.
То, что проблема действительно серьезная, считают и правоведы. Доцент кафедры административного и финансового права Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Чумакова объяснила, что нужно писать в налоговую инспекцию по месту нахождения покупателя. Необходимо указать, что товар был приобретен в Instagram, дать ссылку на профиль продавца. Обязательно следует указать способ оплаты. Налоговая должна будет проверить, зарегистрирован ли продавец в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Еще можно написать запрос в Роспотребнадзор или подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Если есть несколько пострадавших, шансы могут увеличиться. Защитой прав потребителей также занимается и прокуратура. Проще всего написать в группу и пригрозить, что будете жаловаться, и тогда отдать деньги могут добровольно. Можно оставить жалобу в Instagram, после нескольких жалоб аккаунт недобросовестного продавца заблокируют.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.