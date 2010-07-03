Банки предупредили о новом способе краж денег с карт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов, пишет газета "Известия".

Аферисты имитируют звонок от службы безопасности и в беседе с клиентом стараются узнать SMS-код подтверждения. Также жертве предлагается продиктовать код "системе распознавания голоса".

В зоне риска оказались клиенты, которые привыкли к автоматизации в телефонном обслуживании. По словам экспертов, в качестве психологических уловок мошенники могут использовать как звуки автоответчика, так и поддельный фоновый шум колл-центра.

Ранее стали известны еще несколько новых мошеннических схем. Псевдосотрудники банка звонят клиентам и сообщают о попытке незаконного перевода денег. Они предлагают скачать специальную программу якобы для безопасности финансов, а на самом деле – чтобы получить доступ к мобильному устройству. Большая проблема заключается в том, что злоумышленники пользуются IP-телефонией, так что у человека при входящем звонке высвечивается номер действующего банка.

Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.

Информацию о потенциальных жертвах злоумышленники могут получать, к примеру, из соцсетей или с фишинговых сайтов, ворующих персональные данные. Не исключены и утечки из самих банков, хотя такие случаи относительно редки.

