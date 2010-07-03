Врач-онколог оценил российские дженерики

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Российские врачи-онкологи не видят большой разницы между зарубежными лекарствами и их отечественными копиями, заявил председатель "Движения против рака", эксперт ОНФ Николай Дронов, передает ИА "НСН".

При этом российские дженерики могут быть даже эффективнее оригинальных препаратов, добавил член комитета Совфеда по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый.

"Был такой случай, когда в центре Дмитрия Рогачева отказались закупать российский дженерик, препарат адаптивной медицины. Алексей Масчан сказал, что этот препарат мы проверили, он плохой. Вышел такой спор, и стали сравнивать немецкий препарат адаптивной медицины и российский дженерик. Так оказалось, что и субстанция чище российского препарата, и он более эффективен, чем немецкий, и в два раза дешевле", – рассказал Круглый.

Ранее директор сети аптек Ирина Железняк рассказала, что дженерик – это скопированный препарат, совпадающий с оригинальным по объему действующего вещества и влиянию на организм. Оригиналы производятся крупными фармацевтическими компаниями. Разработка и внедрение нового такого препарата на рынок обходится корпорациям в сотни миллионов долларов и занимает по времени около 20 лет.

Потом на лекарство получают патент на 10–15 лет, и по окончании патента другие производители могут начать выпускать схожий препарат – это и будет дженерик. Их низкая стоимость объясняется тем, что они производятся при помощи действующего вещества оригинального лекарства, и благодаря этому можно избежать затрат на создание новых лечебных молекул.

