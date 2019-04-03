Почему с российского рынка уходят некоторые лекарства

Некоторые зарубежные компании прекращают ввозить в Россию медицинские препараты, причем проблемы, как правило, связаны не с их качеством или небезопасностью. Одним из последних лекарств, которое перестали поставлять, стал спрей "Септолете плюс". Разбираемся, почему так складывается ситуация и не ожидать ли дефицита медицинских препаратов в России.

"Септолете" – минус

Весной некоторые фармацевтические компании перестали ввозить в Россию ряд лекарственных препаратов. Так, например, в апреле с российского рынка уходит антисептический препарат, применяемый при инфекциях полости рта и глотки "Септолете плюс". По данным Росздравнадзора, решение компании не связано с проблемами качества, эффективности и безопасности препарата. Подобная судьба постигла и препарат "Интрон А" компании "МСД Фармасьютикалс", тем не менее остатки со склада будут поставляться на рынок.

Фото: ТАСС/ Артем Геодакян

"Интрон А" относится к противовирусным препаратам. Среди показаний к его применению хронический гепатит В и С, папилломатоз гортани, волосатоклеточный лейкоз, хронический миелолейкоз, а также саркома Капоши на фоне СПИДа. Этим препаратом также лечат больных с прогрессирующим раком почки, кроме того, его применяют при злокачественной меланоме.

"Интрон А" относится к противовирусным препаратам. Среди показаний к его применению хронический гепатит В и С, папилломатоз гортани, волосатоклеточный лейкоз, хронический миелолейкоз, а также саркома Капоши на фоне СПИДа. Этим препаратом также лечат больных с прогрессирующим раком почки, кроме того, его применяют при злокачественной меланоме.

Помимо этого, надзорное ведомство сообщило о прекращении с 1 апреля 2020 года поставок противоопухолевого препарата "Мюстофоран" на основе действующего вещества "фотемустин" в виде порошка для приготовления раствора для инфузий (введения лекарства через вену), изготовляемого компанией "Сервье". Прекращение ввоза в страну также связано исключительно с производственными причинами.

Еще раньше стало известно, что с апреля текущего года японская компания "Такеда Фармасьютикалс" прекратила поставки трех лекарств: "Амитриптилин Никомед", "Метронидазол Никомед", "Атенолол Никомед". "Амитриптилин Никомед" является антидепрессантом, "Метронидазол Никомед" – противомикробный препарат, "Атенолол Никомед" используется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Takeda пересмотрела продуктовый портфель компании и заявила, что необходимо переоснастить производство для выпуска других препаратов. Также компания отметила, что в России зарегистрировано значительное число идентичных лекарств, поэтому отзыв не окажет влияние на обеспечение пациентов жизненно важными препаратами.

Будет ли дефицит?

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов пояснил Москве 24, что в каждой ситуации есть конкретные причины у компаний по прекращению поставок лекарств в Россию.

"Например, "Септолете" – просто вывели на рынок другой препарат с немного другим составом, тоже в форме спрея. Соответственно, два аналоговых продукта на рынке не нужно, они решили оставить один как наиболее перспективный. С "Такедой" ситуация сложнее, здесь дело, скорее всего, в том, что новые правила по регистрации цен препаратов перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. – Mосква 24) приводят к достаточно большому сокращению ассортимента на российском рынке, просто потому что продавать ряд аналогов будет нецелесообразно", – пояснил он.

Однако, по его словам, глобального дефицита лекарств не стоит бояться.

"В большинстве случаев это некритично, для значительного количества препаратов существует огромное количество аналогов, но могут из этого списка выпадать некоторые препараты", – отметил эксперт.



Николай Беспалов эксперт фармацевтического рынка Может возникнуть ситуация, что потребители не смогут получить препарат в нужное время по той причине, что одно лекарство с рынка ушло, а компании, которые остались, не смогли нарастить объемы по его производству. Нужно быть готовым к любому развитию событий.

В свою очередь, фарманалитик и гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк считает, что производители могли перестать считать российский фармрынок перспективным.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

"Многие компании рассматривают стратегии и анализируют для себя не только один конкретный фактор, а их множество. На основании этого принимают решение, продавать этот препарат или не продавать, потому что в продаже каждого из них заложена определенная экономика, не только прибыльности, но и затраты на производство. То есть производить маленькую серию для России кому-то может быть не выгодно", – поясняет эксперт.



Сергей Шуляк фарманалитик, гендиректор компании DSM Group В прошлом году продажи лекарственных препаратов выросли всего лишь на 2,3 процента в рублях, то есть один из самых минимальных ростов. Если говорить в валюте, то показатели еще хуже. Раньше российский рынок находился в десятке крупнейших, сейчас он вышел из лидеров и перспектив увеличения его темпов не предвидится.

Эксперт также добавил, что некоторые инновационные препараты пока нельзя заменить аналогами, если они уйдут с рынка.

"Конечно, можно проводить терапию другими препаратами, но существуют разные параметры по ее эффективности: можно лечить долго и нудно, а можно – быстро и эффективно. Но в конечном итоге большинство препаратов можно будет заменить, например, дженерики", – заключил Шуляк.