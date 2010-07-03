В Россию прекратят поставлять три лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в Россию трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Письмо компании опубликовано на сайте Росздравнадзора. Такое решение не отразится на обеспечении россиян жизненно важными лекарствами, уточнили в службе.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области здравоохранения письмо ООО "Такеда Фармасьютикалс" о планируемом прекращении поставок на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов: Амитриптилин Никомед, Метронидазол Никомед, Атенолол Никомед", – сообщает Росздравнадзор.

"Амитриптилин Никомед" является антидепрессантом, "Метронидазол Никомед" – противомикробный препарат, "Атенолол Никомед" используется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Takeda пересмотрела продуктовый портфель компании и заявила, что необходимо переоснастить производство для выпуска других препаратов. Также компания отметила, что в России зарегистрировано значительное число идентичных лекарств, поэтому отзыв не окажет влияние на обеспечение пациентов жизненно важными препаратами. Takeda планирует отозвать регистрационные удостоверения в январе 2024 года.

В феврале назначаемый при бронхите "Эпистат" был изъят из обращения. Немногим ранее из аптек России стали убирать французское лекарство от кашля "Эреспал".