Таблетки и сироп от бронхита "Эпистат" изъяли из обращения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Назначаемый при бронхите препарат "Эпистат" изъят из обращения по решению Росздравнадзора. В документе на сайте ведомства сказано, что входящий в состав лекарства фенспирид вызывает нарушения сердечного ритма.

Отмечается, что письмо о необходимости убрать из аптек все серии препаратов "Эпистат" направило представительство венгерской компании Gedeon Richter.

Проверку выполнения этих требований доверили территориальным подразделениям Росздравнадзора. В свою очередь производитель лекарств должен предоставить сведения об изъятии сиропов и таблеток.

На прошлой неделе из аптек РФ начали убирать французское лекарство от кашля "Эреспал", которое также содержит фенспирид. В России этот препарат включен в перечень жизненно важных.

При этом представители Росздравнадзора заявили, что за последние 10 лет случаев тяжелой реакции российских пациентов на фенспирид не отмечалось.

