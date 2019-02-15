Постарайтесь не кашлять: почему запретили "Эреспал"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Росздравнадзор объявил об изъятии из обращения препарата "Эреспал", входящего в список жизненно важных лекарств. В таблетках и сиропах от кашля нашли вещество, которое вредит сердцу. Что делать тем, кто принимает препарат, и стоит ли бежать к врачу – в материале портала Москва 24.

Чем опасен

Вещество фенспирид, входящее в состав "Эреспала", врачи изучают с 1980-х годов. Исследования показали, что препарат предотвращает сужение дыхательных путей. Это подтолкнуло к тому, что средство, которым изначально лечили отиты и пневмонии, начали применять при большинстве легочных заболеваний.

Так продолжалось, пока медики не обратили внимание на электрокардиограммы пациентов, принимающих "Эреспал". Оказалось, что после приема препарата рисунок ЭКГ становится неравномерным и волнообразным. Выходит, что лекарство увеличивает риск нарушения сердечного ритма в форме полиморфной тахикардии и возникновения состояний, несовместимых с жизнью.

Изъятие препарата

Срок действия регистрационных удостоверений на лекарства с фенспиридом закончился 8 февраля 2019 года. В связи с этим французское агентство по безопасности лекарственных препаратов постановило изъять их из обращения. Отмечалось, что в стране выявили более 70 случаев нарушения сердечного ритма.

Пациентам, которым назначили подобное лечение, посоветовали пойти к врачам, чтобы те выписали им другие, более безопасные препараты. Паниковать, по словам специалистов, не стоит: тревожные сердечные явления есть, пока пациенты продолжат пить "Эреспал" и проходят сразу после его отмены.ё

Реакция в России

После переполоха во Франции, где есть заводы по производству "Эреспала", Росздравнадзор проверил статистику в РФ. По данным ведомства, за последнее десятилетие случаев тяжелой реакции пациентов на фенспирид в России не отмечалось.

Тем не менее, аптеки уже начали возвращать препарат изготовителям. Средство, которое в РФ входит в список жизненно важных лекарств, убрали с прилавков. Однако только в прошлом году его купили семь миллионов граждан страны.

Сотрудники Росздравнадзора собираются запросить у производителей данные о безопасности всех лекарств на основе фенспирида.

Одновременно эксперты изучают имеющиеся данные о фенспириде. Предложения по дальнейшему обороту этих лекарств вскоре направят в Минздрав.

Представители ведомства также напомнили россиянам, что, помимо "Эреспала", есть и другие безрецептурные препараты для лечения простуды и астмы.

Мнение экспертов

Медики и фармацевты солидарны с Роздравнадзором в том, что тем, кто сейчас принимает "Эреспал", нужно пересмотреть курс лечения. Для этого необходимо записаться на прием к лечащему врачу. Впрочем, нагнетать атмосферу, по словам экспертов, необязательно.

"Четко надо понимать две вещи, если вы когда-то принимали этот препарат, то никакой необходимости обращения к своему лечащему врачу не существует. Если вы сейчас принимаете этот препарат, то рекомендуется прекратить прием препарата и обратиться к своему лечащему доктору", – отметил врач-кардиолог Заур Шугушев.

Он пояснил, что нарушения, которые может вызывать "Эреспал", порой бывают врожденными или приобретенными под влиянием различных условий. Шугушев также успокоил родителей, чьим детям прописывали этот препарат. Он заверил, что нет ни одного исследования, которое бы доказывало специфичное действие фенспирида именно на юный организм. Иными словами, дети рискуют не больше взрослых.

А генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев напомнил о выводах Парацельса, считавшего, что доза превращает яд в лекарство и наоборот.



Виктор Дмитриев генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей У нас практически нет препаратов, которые бы не обладали побочными эффектами

По его утверждению, за почти полувековую историю препарата были отдельные случаи, которые и послужили поводом для дополнительных исследований.

"Исследования, проведенные на морских свинках, показали не 100% возникновение этого эффекта, но возможность появления нарушений", – заключил эксперт.