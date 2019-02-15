Росздравнадзор проверяет препарат "Эреспал" на безопасность

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За последние 10 лет случаев тяжелой реакции пациентов на фенспирид в России не отмечалось, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Сейчас аптеки возвращают препарат "Эреспал" поставщикам или производителю. Ведомство также намерено запросить у производителей препаратов на основе фенспирида данные о безопасности лекарств.

Эксперты Росздравнадзора изучают данные по безопасности фенспирида, и в ближайшее время направят в Минздрав предложения по дальнейшему обороту этих препаратов.

В ведомстве подчеркнули, что помимо "Эреспала" в России имеется большой ассортимент безрецептурных препаратов для лечения простуды и инфекций органов дыхания.

Ранее стало известно, что в России изымаются все серии лекарственного препарата "Эреспал". Решение производителя – АО "Лаборатория Сервье" – прекратить применение препарата в РФ повторяет меры, принятые в стране производства – Франции.

Это связано с потенциальным риском неблагоприятного влияния препарата на ритм сердца, выявленный в экспериментах на животных.