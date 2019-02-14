Французское лекарство "Эреспал" изъяли из обращения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) изъяла из обращения все серии лекарственного препарата "Эреспал". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Агентство "Москва".

"Росздравнадзор доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо представительства АО "Лаборатории Сервье", Франция, об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов "Эреспал (международное непатентованное наименование (МНН): Фенспирид), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг" и "Эреспал (МНН: Фенспирид), сироп 2 мг/мл", держатель регистрационных удостоверений – Лаборатории Сервье (Франция)", – сказано в сообщении.

Территориальные органы Росздравнадзора обеспечат контроль за изъятием из обращения всех серий "Эреспала". Отмечается, что это решение принято в связи с неблагоприятным соотношением "польза-риск" при применении.

Ранее сообщалось, что из аптек может исчезнуть "Эреспал". В России он внесен в перечень жизненно важных препаратов. Во Франции его уже изымают из продажи. Ученые выяснили, что он нарушает сердечный ритм.