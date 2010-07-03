Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ спрея "Септолете плюс"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Россию перестанут ввозить антисептический препарат, применяемый при инфекциях полости рта и глотки, "Септолете плюс" в виде спрея, сообщает ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор.

С чем именно связано данное решение и будут ли в будущем возобновлены поставки лечебного препарата – неизвестно. Спрей производится компанией "КРКА-РУС".

Ранее Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарственных препаратов в России. Поводом могут стать рекомендации Росздравнадзора после поступления информации о реакциях организма при его использовании, не прописанных в инструкции.