Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарств в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарственных препаратов в России. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.
В сообщении говорится, что поводом для приостановления обращения препаратов могут стать рекомендации Росздравнадзора после поступления информации о реакциях организма при его использовании, которые не прописаны в инструкции.
Также применение лекарства может быть остановлено, если будут зафиксированы недостоверные результаты клинических исследований или поступит информация о несоответствии состава и технологий производства препарата.
Помимо этого, поводом для приостановки обращения может послужить невыполнение рекомендаций Росздравнадзора, которые были сделаны в ходе проверки продукции.
Ранее сообщалось, что японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в Россию лекарств Амитриптилин Никомед, Метронидазол Никомед, Атенолол Никомед.
В феврале назначаемый при бронхите "Эпистат" был изъят из обращения. Немногим ранее из аптек России стали убирать французское лекарство от кашля "Эреспал".
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