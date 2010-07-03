Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарств в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарственных препаратов в России. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

В сообщении говорится, что поводом для приостановления обращения препаратов могут стать рекомендации Росздравнадзора после поступления информации о реакциях организма при его использовании, которые не прописаны в инструкции.

Также применение лекарства может быть остановлено, если будут зафиксированы недостоверные результаты клинических исследований или поступит информация о несоответствии состава и технологий производства препарата.

Помимо этого, поводом для приостановки обращения может послужить невыполнение рекомендаций Росздравнадзора, которые были сделаны в ходе проверки продукции.

Ранее сообщалось, что японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в Россию лекарств Амитриптилин Никомед, Метронидазол Никомед, Атенолол Никомед.

В феврале назначаемый при бронхите "Эпистат" был изъят из обращения. Немногим ранее из аптек России стали убирать французское лекарство от кашля "Эреспал".