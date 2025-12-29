"Забег обещаний" пройдет на ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба ВДНХ

"Забег обещаний" пройдет на стадионе в парке "Останкино" в рамках проекта "Зима в Москве 1 января. Его проведет сообщество "5 верст", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Все желающие смогут преодолеть 2 026 метров.

Участие в забеге бесплатное. Для этого необходимо в 11:40 получить стартовый номер у стадиона и написать на нем свое новогоднее пожелание. В 12:00 участникам предстоит преодолеть расстояние в поддержку мечты.

С 1 декабря в Москве стартовал зимний сезон проекта "Мой спортивный район". В рамках данной программы жители смогут бесплатно посетить занятия по фитнесу, йоге, зумбе, катанию на коньках и лыжах на 140 площадках по всему городу.

На тренировках особое внимание будет уделено безопасности и уровню подготовки участников. В частности, тренеры помогут освоить базовые техники и развить координацию независимо от возраста и физической формы.

