Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 09:31

Город

Детский городок и спортивные зоны обустроили в столичном парке "Янтарная горка"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На территории столичного парка "Янтарная горка" в районе Богородское появились спортивные зоны и детский городок. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Парк расположен недалеко от жилого комплекса "Богородский" и районного центра "Место встречи "Янтарь". Территорию привели в порядок по программе "Развитие городской среды".

В рамках работ обновили сеть пешеходных дорожек и установили современные опоры освещения. Также в парке установили скамейки, лавки и высадили новые деревья.

Для юных москвичей специалисты обустроили большую игровую площадку в виде многоуровневых домиков с горками, переходами и элементами, развивающими мелкую моторику. Кроме этого, установили современные качели, карусели и балансиры. Рядом с площадкой находится зона с полосой препятствий, батутом, рукоходами, веревочными и скалолазными элементами.

В парке также проложили беговую дорожку и обновили спортивную зону, установив на ней фитнес-станцию с турниками, рукоходами и боксерской грушей, комплексы для воркаута, силовые и кардиотренажеры. Над каждым тренажером есть навес, чтобы погодные условия не помешали москвичам заниматься физической культурой.

Кроме этого, на территории обновили площадку для игры в футбол и баскетбол. Специалисты заменили ограждение, уложили нескользящее покрытие, сделали баскетбольные кольца, углубления в виде футбольных ворот и нанесли разметку для игр.

Также в рамках работ создали зону амфитеатра, где будут проводиться мероприятия, и привели в порядок площадку для выгула собак: установили новое ограждение и современные снаряды для дрессировки.

Ранее в Москве началось обустройство 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Они появятся на пустующих территориях и на месте старых спортзон.

В летнее время на новых площадках москвичи смогут играть в баскетбол, бадминтон или футбол, зимой – кататься на коньках и играть в хоккей.

Собянин: шесть общественных пространств благоустроено на востоке Москвы

Читайте также


городблагоустройство

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика