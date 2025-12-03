Детский городок и спортивные зоны обустроили в столичном парке "Янтарная горка"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На территории столичного парка "Янтарная горка" в районе Богородское появились спортивные зоны и детский городок. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Парк расположен недалеко от жилого комплекса "Богородский" и районного центра "Место встречи "Янтарь". Территорию привели в порядок по программе "Развитие городской среды".

В рамках работ обновили сеть пешеходных дорожек и установили современные опоры освещения. Также в парке установили скамейки, лавки и высадили новые деревья.

Для юных москвичей специалисты обустроили большую игровую площадку в виде многоуровневых домиков с горками, переходами и элементами, развивающими мелкую моторику. Кроме этого, установили современные качели, карусели и балансиры. Рядом с площадкой находится зона с полосой препятствий, батутом, рукоходами, веревочными и скалолазными элементами.

В парке также проложили беговую дорожку и обновили спортивную зону, установив на ней фитнес-станцию с турниками, рукоходами и боксерской грушей, комплексы для воркаута, силовые и кардиотренажеры. Над каждым тренажером есть навес, чтобы погодные условия не помешали москвичам заниматься физической культурой.

Кроме этого, на территории обновили площадку для игры в футбол и баскетбол. Специалисты заменили ограждение, уложили нескользящее покрытие, сделали баскетбольные кольца, углубления в виде футбольных ворот и нанесли разметку для игр.

Также в рамках работ создали зону амфитеатра, где будут проводиться мероприятия, и привели в порядок площадку для выгула собак: установили новое ограждение и современные снаряды для дрессировки.

Ранее в Москве началось обустройство 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Они появятся на пустующих территориях и на месте старых спортзон.

В летнее время на новых площадках москвичи смогут играть в баскетбол, бадминтон или футбол, зимой – кататься на коньках и играть в хоккей.