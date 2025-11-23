Собянин: спортивную инфраструктуру создают в Москве с учетом пожеланий горожан

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Столичные власти продолжают развивать спортивную инфраструктуру рядом с жилыми кварталами. Все работы проводятся с учетом пожеланий горожан, рассказал Сергей Собянин в канале в МАХ.

"Важно, чтобы каждый житель города мог найти удобное место для тренировок и общения на свежем воздухе. Для этого обустраиваем новые спорткластеры и преображаем существующие площадки", – отметил мэр.

Например, в парке "Дубрава" в Куркине специалисты обновили баскетбольную и волейбольную площадки, установили комфортные трибуны и надежное ограждение. У Большого городского пруда в Зеленограде привели в порядок зону для пляжного волейбола, добавили тренажеры и турники для разминки. Также обновили песок и ограждение для безопасного игрового процесса.

В свою очередь, в парке "Янтарная горка", расположенном в районе Богородское, заменили устаревшую площадку для футбола и баскетбола на современную. Также там установили высокое ограждение, новые ворота и баскетбольные кольца, фитнес-станцию, теннисные столы, тренажеры и воркаут-комплексы.

Вместе с тем в "Зеленом парке", находящимся между районами Новогиреево и Ивановское, реконструировали арену для футбольных матчей, а рядом оборудовали площадку для волейбола и зону с тренажерами. Также установили лавочки и трибуны с навесами.

Помимо этого, у Ивановских прудов создали всесезонную спортплощадку для футбола, баскетбола и хоккея. Дополнительно оборудовали скейт-парком, тренажерами, воркаут-комплексами и полосой препятствий в стиле "Русский ниндзя".

"Таким образом, превратили пространство в полноценный спорткластер", – заключил градоначальник.

Ранее Собянин анонсировал завершение реконструкции Центрального Московского ипподрома в 2026 году. Мэр отмечал, что работы включают реставрацию исторического павильона, беговых дорожек и конно-спортивных комплексов, а также увеличение объема зданий в два раза.

Кроме того, рядом с ипподромом будет проведено дополнительное благоустройство территорий и проложены транспортные коммуникации.

