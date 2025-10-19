Собянин: новые круглогодичные спортивные площадки появятся в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о планах по развитию спорта в городе. В своем посте в мессенджере МАХ мэр подчеркнул, что усилия направлены на создание условий для активного и здорового образа жизни для всех жителей.

В следующем году на развитие физической культуры и спорта будет выделено 173,3 миллиарда рублей. Средства пойдут на строительство, ремонт и оснащение спортивных объектов.

В частности, до 2028 года планируется возвести более 150 новых всесезонных площадок и комплексов, а также обновить 68 существующих объектов. Благоустройство территории Гребного канала также в приоритете, указал градоначальник, добавив, что всего в ближайшие три года будет проведена реновация 11 многофункциональных спортивных пространств.

Вместе с тем особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры для зимнего и летнего отдыха. Планируется создание более 500 километров лыжных трасс, включая 242 километра флагманских трасс в каждом округе столицы. Также будут построены открытые бассейны с подогревом и круглогодичные спортплощадки.

Для развития детско-юношеского спорта будут организованы дополнительные мероприятия, открыты новые секции и подготовлены тренеры, продолжил глава города. Будущие бесплатные спортивные секции рядом с домом позволят выбирать занятия в зависимости от возраста, уровня подготовки и интересов.

Проекты "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные" станут еще масштабнее. В них будет представлено больше видов спорта и дисциплин, что сделает их крупнейшими программами бесплатных тренировок не только в России, но и в мире, заверил Собянин.

Кроме того, будут проводиться масштабные спортивные фестивали и праздники по разным видам спорта, которые привлекут рекордное количество участников. Календарь массовых забегов также будет расширен, чтобы сделать их более доступными для всех москвичей.

"Такой комплексный подход поможет москвичам любого возраста не просто полюбить спорт, а сделать его частью своей жизни", – подытожил мэр.

Как сообщалось ранее, в Москве создаются спортивные кластеры и прогулочные маршруты на месте пустующих и неухоженных территорий. Например, в текущем году на улице Нижней Хохловке в Нижегородском районе будет открыт спортивный кластер с площадками. На Кетчерской в Вешняках построят площадку для классических видов спорта. Зимой здесь будет организован каток.